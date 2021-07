Attentat de Nice : "Le terroriste voulait en tuer le plus possible, moi en sauver le plus possible"

Olivier Riquier est lieutenant colonel des sapeurs pompiers dans les Alpes-Maritimes. Il faisait partie ce soir-là de l'intervention avec plus 460 sapeur-pompiers projetés sur le terrain, 51 ambulances pour le bilan dramatique de 80 morts le soir-même de l'attentat. Chez les pompiers, le 14 juillet 2016 est l'une des intervention les plus importantes du pays.

"J'ai goûté à l'enfer."

Olivier Riquier a accepté de témoigner, cinq ans après : "C'était l'intervention de ma vie, celle que je n'aurais jamais voulu vivre. J'ai eu l'impression ce soir-là d'avoir goûté à l'enfer et je ne pensais pas que l'enfer avait ce goût-là. J'en garderai le goût jusqu'à la fin de ma vie. J'ai été sur la tempête Alex, sur de graves incendies mais le 14-Juillet, c'est l'intervention de ma vie. Celle qui m'a laissé le plus de traces. Si l'objectif du terroriste était d'en tuer le plus possible, l'objectif qui était le mien était d'en sauver le plus possible. C'était tout le sens de mon combat."

"Le souvenir que je veux garder ? Cette mère de deux enfants qui m'embrasse."

"Il y a une maman qui est venue me voir, elle avait deux petits en chaise roulante. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit qu'un de ses petits était resté collé sur le camion et qu'elle a pu le récupérer en vie. C'est ce que j'en garde. Ce courage qu'elle me donne. Ce bonheur que j'ai pu aider à conserver ces vies, c'est ce que je veux retenir."

L'attentat du 14 juillet 2016 a tué 86 personnes, fait 400 blessés graves et 1.683 victimes psychiques. Sur la Promenade des Anglais, le terroriste a fauché avec son camion, lancé à pleine vitesse, toutes ces victimes innocentes. Ce soir là 30.000 personnes étaient venues sur la Prom' pour assister aux festivités de la fête nationale.

Le fonds de garantie des victimes (FGTI ) a déjà pris en compte 2.429 victimes directes ou indirectes dont 85% ont reçu une indemnisation. Quelque 83 millions d'euros d'indemnités ont été versées aux victimes selon le FGTI.

Un procès aura lieu, l'année prochaine : pendant plus de deux mois, du 5 septembre 2022 jusqu'au 15 novembre à Paris devant la cour d'assises spéciale. Le conducteur du camion, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, est mort le soir même de l'attentat,abattu par les forces de l'ordre. On va donc durant le procès juger huit personnes, membres de son entourage ou intermédiaires, impliquées dans le trafic d'armes qui lui étaient destinés.