L'observatoire de l'étang des Essarts en Brenne complétement détruit dans un incendie

C'est une grande perte pour la réserve naturelle de Chérine, à Saint-Michel-en-Brenne. Un observatoire en bois, installé sur l'étang des Essarts, a été complétement détruit dans un incendie ce mardi 28 février.

Le feu a pris en début d'après midi. Des promeneurs ont donné l'alerte et les pompiers ont pu arriver rapidement sur le site. Mais malgré leurs efforts, le feu a ravagé la structure en bois. Il n'en reste plus rien. C'est d'autant plus dommageable pour la réserve que cet observatoire avait été entièrement rénové cette année.

L'incendie n'a pas fait de blessé et n'a pas causé de dégâts pour la faune et la flore environnante. Le site n'est pour l'heure plus accessible au public.