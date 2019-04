L'occupation du CRDP au coeur d'une nouvelle audience devant le tribunal administratif de Limoges

Limoges, France

C'est la deuxième fois en moins de 10 mois que la Région Nouvelle Aquitaine et le collectif Chabatz d'entrar se retrouvent face à face devant le tribunal administratif de Limoges. Une nouvelle audience avait lieu ce vendredi après-midi. La région veut récupérer le bâtiment dont elle est propriétaire et pour son avocat Maître Philippe Clerc "Entre la présence d'engins de chantiers ... et la présence de 80 personnes sur les lieux on ne voit pas trés bien comment les travaux pourraient démarrer" explique t-il.

Pour l'avocate du collectif les travaux sont un prétexte

Mais pour maître Blandine Marty l'avocate du collectif qui soutient les occupants "La région a dit un certain nombre de bêtises sur le processus de ce projet de réhabilitation " autrement dit elle fait valoir un doute sur la décision de la région de vouloir y entreprendre des travaux . Mais à la région on affirme vouloir construire un centre de formation, en lieu et place de l'ancien CRDP, Un centre qui devrait accueillir plus de 900 étudiants à la rentrée 2020.

Une centaine de personnes devant le tribunal pour éviter l'expulsion

Le collectif Chabatz-d'entrar, lui ne veut pas baisser les bras, il s'est fortement mobilisé devant le tribunal administratif pour défendre les 80 personnes, essentiellement des sans-papiers, qui vivent depuis quasiment un an dans le bâtiment désaffecté.

Le tribunal administratif de Limoges rendra sa décision dans le courant de la semaine prochaine.