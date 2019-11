L'octogénaire bloquée sous le tram au Havre s'en tire avec une blessure à l'épaule

Le Havre, France

Les secours ont été alertés vers 19 h : une femme âgée de 80 ans s'est retrouvée coincée, jeudi soir, sous une rame du tramway du Havre, au niveau de l'avenue du Bois au Coq.

Les pompiers sont intervenus et ont utilisé des coussins de levage, gonflés à l'air comprimé, pour soulever l'avant de la rame et libérer l'octogénaire. Elle a été emmenée à l'hôpital et souffre d'une blessure à l'épaule.