L'odeur de brulé et la fumée des incendies de Gironde atteignent les Deux-Sèvres

Ce sont les pompiers des Deux-Sèvres qui dévoilent l'information ce mardi matin. L'odeur de brulé et la coloration inhabituelle du ciel proviennent des incendies de Gironde, portées jusqu'au Poitou par le vent qui a tourné et s'est renforcé la nuit dernière.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le vent portait avant la fumée et les particules vers le Sud de la Nouvelle-Aquitaine. A présent cela remonte dans les terres et vers le Nord. Le phénomène est observé dans plusieurs autres départements, dont la Dordogne et la Charente. ATMO, l'observatoire régionale de l'air, note donc une dégradation significative de la qualité de l'air, et effectue actuellement de nouvelles analyses. L'Agence Régionale de Santé appelle les personnes sensibles à limiter leurs sorties et éviter les activités physiques en extérieur.

Au dernier bilan, établi ce mardi matin par les pompiers 19370 hectares ont été dévastés par les flammes en Gironde où les incendies font rage depuis une semaine.