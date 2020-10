L'odeur de cannabis alerte le voisinage : dix kilos de drogue saisis

Un habitant d'Ancône près de Montélimar faisait pousser le cannabis dans son jardin. Il a été démasqué à cause de la forte odeur de sa plantation et du cannabis qu'il faisait sécher dans sa maison.

L'alerte a été donnée vendredi dernier, le 9 octobre. Des habitants d'Ancône sont dérangés par une forte odeur de cannabis sans pouvoir déterminer le lieu exact d'où elle provient. La police nationale patrouille dans le quartier et c'est bien à l'odeur que la plantation est découverte : seize pieds installés dans le jardin derrière un pavillon et surtout, huit kilos de têtes de cannabis en cours de séchage et près de deux kilos prêts pour la consommation.

Des stocks pour sa consommation personnelle

L'occupant des lieux, un homme de 44 ans, a reconnu les faits. Sa culture illégale était pour sa consommation personnelle. L'enquête a permis de démontrer qu'en effet il ne faisait pas de trafic mais qu'il était un très gros fumeur de joints. La drogue a été saisie. Et l'homme sera jugé en comparution de plaider coupable en février prochain.