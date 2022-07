L'odeur de fumée en Ile-de-France liée aux "feux en cours qui sévissent en France"

Si vous habitez en Ile-de-France, il est possible que vous sentiez une odeur de brûlé en extérieur, ce mardi soir. "Cette odeur provient certainement des feux en cours qui sévissent en France", indique la préfecture de police de Paris. "La raison ? La versatilité du vent", explique la préfecture, qui appelle à ne pas encombrer le 18 et de le contacter uniquement "en cas de feu avéré".

"Le flux des fumées réorienté"

D'après la préfecture, il faut donc regarder du côté des incendies historiques qui touchent la Gironde, à 600 kilomètres de là. Ils ne sont toujours pas maitrisés et ont détruits plus de 20 000 hectares. La fumée et l'odeur ont été ressenties à Bordeaux, Nantes, dans le Lot et en Dordogne. Sébastien Léas de Météo France, confirme chez nos confrères de franceinfo : "ces fumées s'échappaient plutôt vers le Gascogne, mais l'arrivée d'air nettement plus frais sur la façade atlantique a réorienté le flux et ces fumées se sont propagées des bords de la Garonne jusqu'en Ile de France"

"C'est un phénomène assez classique", explique Sébastien Léas. "Nous voyons cela assez régulièrement, avec le sable du Sahara par exemple qui arrive jusqu'en France. Ou bien lors des violents incendies au Colorado, aux Etats-Unis en 2021, qui avaient apporté des particules fines jusque de l'autre côté de l'Atlantique".

De nombreux incendies en Ile-de-France, mais qui ne sont pas tous à l'origine de l'odeur

L’Association de surveillance de la qualité de l'air indique que ces odeurs proviennent de Gironde mais aussi d'autres feux en Ile-de-France. D'après les pompiers, ce n'est toutefois pas lié au feu de câbles souterrains qui s'est déclenché dans un restaurant du XVIème arrondissement de Paris, provoquant d'ailleurs une explosion. L'odeur n'est pas non plus le résultat de l'incendie dans les Yvelines, d'après la préfecture. Un feu a touché la forêt de Rochefort-en-Yvelines. Il avait détruit 10 hectares de forêts ce mardi à 21h30 et mobilisé des dizaines d'engins et un hélicoptère pour la reconnaissance.