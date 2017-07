L'Oeil du Web - "Qu'est-ce qui est jaune et qui attend?" La blague d'un enfant fait le tour du web

L'Oeil du Web. LA video d'un bagagiste qui maltraite vos valises - Un concert de 8 secondes à Tokyo - Adrien l'enfant de 8 ans qui devient star d'internet.

Un gentille blague d'un petit garçon comme en font les enfants de son âge : "Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan!" PAs de quoi hurler de rire mais c'est mignon et dit avec des mimiques, coup d'oeil à la caméra en prime. C' 'est mignon. Les parents ont mis ça pour les amis sur leur mur Facebook. Mais finalement la vidéo a été reprise des centaines de milliers de fois. La blague est reprise et détournée, les commentaire sur la voix de l'enfant sont soit très sympa soit désobligeants. Adrien et son frère ont désormais une page Facebook.

Ca fait 15 fois que je l'écoute, je ne me lasse pas de sa façon de raconter la blague 😂 pic.twitter.com/cMv1HSjKu0 — Teddy (@Panzouz) July 2, 2017

Fallait-il vraiment en faire une star du web même si c'est très sympa? En tout cas il lui aussi le droit à son quart d'heure de célébrité et les remix musicaux pullulent déjà sur le web.

Le concert le plus court au monde?

Le concert de Golden Bomber à Tokyo a duré.... huit secondes! Pas de panne , aucun problème, le concert était réglé pour durer 8 secondes devant des centaines de fans hystériques qui attendaient depuis des heures. Golden Bomber est un groupe de Air guitar. ils sont 4. Les musiciens font semblant de jouer mais le chanteur chante vraiment.. Ils ont une bonne dose d'humour. Visiblement leurs fans aussi . Après le concert, le chanteur aurait "On a tout de donné pendant pendant 8 secondes" . Il devait être vraiment épuisé.

A Ibiza les vacances sont dangereuses pour les valises.