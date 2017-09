L'oeil du Web - Un robot chef d'orchestre mène Andrea Bocelli à la baguette

Un robot chef-d'orchestre dirige Andrea Bocelli. Le harcèlement de rue bientôt verbalisé. Le Stade Toulousain provoque les mangeurs de pain au chocolat.

Un robot a dirigé le célèbre ténor italien Andréa Bocelli et l'orchestre philarmonique de Lucca à l'occasion de la clôture du festival international de la robotique à Pise en Italie.

YuMi est un robot dit "collaboratif", censé s'adapter aux hommes et collaborer avec eux pour travailler, crée par la société helvético-suédoise ABB.

"C'est la première fois qu'un robot dirige à deux mains un orchestre" explique le chef italien Andrea Colombini qui a appris les gestes à YuMI. "Il a fallu 17 heures de travail pour 6 minutes de concert", précise-t-il tout de même.

Un des violonistes de l'orchestre précise que ce petit robot, si doué soit-il, ne "peut pas être l'avenir", il lui faut tout apprend, "il n'y a pas de place pour l'improvisation".

Un autre robot avait déjà été chef d'orchestre. En 2008, Asimo, le robot construit par Honda avait dirigé l'orchestre symphonique de Detroit (Etats-Unis).

Le harcèlement de rue raconté au quotidien sur internet

Le harcèlement de rue pourrait être prochainement verbalisé. C'est en tout cas un projet sur lequel travaille Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.

"Nous travaillons à faire verbaliser le #harcelementderue C'est un engagement de campagne du Président de la République." #sweetFM — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 4, 2017

Sur internet, les femmes n'ont pas attendu pour dénoncer ce phénomène quotidien qui touche toutes les femmes. Sur les réseaux sociaux : twitter, facebook, instagram, des blogs, les femmes disent et dénoncent ce quotidien.

Arrivée à Paris à 12:45, premier #harcelementderue à 13:15 - un type me complimente puis me crie dessus parce que je n'ai pas dit "merci" — Misseffay (@MisSeffay) September 11, 2017

1h passé dans le métro, 1 "t'es belle" et 1 "excusez moi, t'es moche"

Juste laissez moi rentrer chez moi #harcelementderue#paris#finDesVac — Nasnaïs🍍 (@AnasColin) August 27, 2017

Internet a donc ce rôle de pouvoir dénoncer, réagir, comme on peut avoir du mal à le faire en vrai. Une vidéo - sans doute mise en scène - avait ainsi fait beaucoup réagir en début d'année : celle d'une cycliste londonienne qui se venge. Après avoir été accostée par le chauffeur d'une camionnette à un feu rouge, elle le poursuit, le rattrape et lui arrache son rétroviseur.

Mais la plupart du temps, c'est la non-réaction qui l'emporte. Une vidéo postée il y a un mois par une chaîne Youtube belge en fait la triste démonstration avec la mise en scène en caméra cachée du harcèlement d'une femme par deux hommes dans le métro.

La conclusion, c'est que la plupart des gens ne disent rien. Et parmi ceux qui réagissent, la grande majorité sont des femmes et pratiquement aucun homme.

Le Stade Toulousain joue le match du "pain au chocolat vs la chocolatine"

A quelques jours du match Stade Toulousain face au Stade Français en Top 14 de rugby (samedi 16 septembre à 14h45), le club des rouges et noirs relance l'insatiable débat entre Sud et Nord de la France sur le pain au chocolat et la chocolatine. Et c'est l’ailier toulousain Maxime Médard qui joue le boulanger d'un jour.