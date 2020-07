L'office du tourisme de Châteauroux rappelle à l’ordre promeneurs et commerçants du marché gourmand de Balsan

Les photos, publiées par le maire de Châteauroux, Gil Averous, sur les réseaux sociaux, marquent les esprits : on y voit des centaines de promeneurs, des familles, des amis, dînant tous ensemble sur les pelouses du parc Balsan, faisant la queue pour acheter des sandwichs ou des gâteaux, assistant au concert gratuit... sans masque et sans respect particulier de la distanciation sociale. Immédiatement, les commentaires fusent. Des internautes fustigent "l'inconscience" de certains, d'autres y voient "un manque de respect pour les soignants qui ont combattu le coronavirus", d'autres encore dénoncent un "grand n'importe quoi".

Pourtant, quasi unanimement, la réussite de la soirée a été saluée : près de 2.000 personnes sont venues pique niquer sur les pelouses du parc Balsan, apportant leurs plaids et couverts.

"Il y a eu un relâchement" Alexis Rousseau Jouhennet

Certains convives dénoncent même un manque de respect des règles du côté des commerçants : "Certains servaient la nourriture sans masque ni gants et rendaient en même temps la monnaie, c'est limite" raconte un participant.

"C'est vrai que nous n'avions pas tous des masques, mais derrière les barbecues, c'est intenable ! témoigne une commerçante qui insiste : nous nous désinfectons régulièrement les mains au gel hydroalcoolique".

Claire vend des pâtisseries bio avec son équipe, tous masqués et gantés. Elle aussi a noté un certain laxisme de la part des convives : "Oui, c'est vrai qu'il y avait peu de masques et les gens avaient tendances à moins respecter les gestes barrières". Mais ce n'est pas ce qu'elle retiendra de la soirée : "Ca s'est très bien passé, on a très bien vendu ! On va donc y retourner dans les mêmes conditions, masqués et protégés !"

Alexis Rousseau Jouhennet, directeur de l'Office du tourisme de Châteauroux, reconnaît un relâchement dans les attitudes : "Bon, il y a l'effet des photos quand même. Le parc est très grand. Mais c'est vrai que tout le monde n'avait pas de masques. Il n'est pas obligatoire sur la voie publique mais il est recommandé dans les déplacements et lorsqu'on est amené par exemple à être dans une file d'attente... Nous allons lancer un rappel à l'ordre avec des affichettes pour inciter les gens à être plus distants les uns des autres, notamment dans les files d'attente".

Les équipes de l'Office du Tourisme de Châteauroux vont rappeler les règles à tous les commerçants en demandant au moins le port du masque : "C'est la responsabilité de chaque producteur. On va les responsabiliser, on va leur redire, mais on ne peut pas leur imposer. Il serait dommage qu'une manifestation qu'on a voulu pour retrouver des festivités, de la convivialité. Ce serait dommage que l'aventure s'arrête. Il faut faire preuve de civisme".

Prochain marché gourmand ce vendredi 10 juillet à 19h, parc Balsan à Châteauroux. Masqué, cette fois !