L'Oise, premier département de France à lancer un plan pour protéger ses pompiers

Pour faire face aux agressions de pompiers de plus en plus violentes, le département de l'Oise est le premier de France à lancer un plan de sécurisation pour protéger ses pompiers. Il va rajouter 853 000 euros à son budget d'habitude alloué au SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

L'Oise deux fois plus touchée

Plus de 3000 pompiers sont agressés chaque année au niveau national dans l'exercice de leur mission. Le département de l'Oise est l'un des dix départements qui compte le plus d'agressions déclarées. Dimanche soir encore, le 17 janvier, des pompiers ont été la cible de tirs de mortiers à Nogent-sur-Oise. Ils ont dû abandonner leur matériel sur place et fuir pour éviter d'être blessés. Et si l'on fait le ratio entre le nombre d'interventions et le nombre d'agressions, l'Oise est deux fois plus touchées que la moyenne nationale.

Le département va acheter 152 caméras piétons et 238 gilets anti-lacération pour ses pompiers. © Radio France - Marine Chailloux

En cinq ans, il y a eu 176 agressions physiques ou verbales de pompiers en intervention dans le département de l'ancienne Picardie. Des violences urbaines, ou commises par des personnes secourues. 457 sapeurs pompiers en ont été victimes. A chaque fois, ils portent plainte, mais les auteurs des faits sont difficiles à retrouver et de plus en plus violents.

853 000 euros pour protéger les pompiers

Le département a donc décidé de mettre sur la table 853 000 euros sur quatre ans pour protéger ses pompiers, avec des mesures concrètes:

Achat de 152 caméras piétons . Elles étaient en test dans le département, elles seront donc généralisées, à l'instar des forces de l'ordre. Les caméras piéton serviront d'abord d'outil dissuasif mais aussi de preuves pour retrouver les auteurs des agressions. Elles seront déployées dans tous les centres de secours de l'Oise en 2021 et 2022. Coût de cet achat : 147 000 euros .

. Elles étaient en test dans le département, elles seront donc généralisées, à l'instar des forces de l'ordre. Les caméras piéton serviront d'abord d'outil dissuasif mais aussi de preuves pour retrouver les auteurs des agressions. Elles seront déployées dans tous les centres de secours de l'Oise en 2021 et 2022. Coût de cet achat : . Achat de 238 gilets anti-lacération pour protéger des attaques à l'arme blanche (couteaux, poignards...) ou au tesson de bouteille. Ils ne peuvent ni être percés, ni être perforés. Ces gilets seront déployés dans tous les centres de secours de l'Oise en 2021 et 2022. Coût de l'achat : 100 000 euros .

pour protéger des attaques à l'arme blanche (couteaux, poignards...) ou au tesson de bouteille. Ils ne peuvent ni être percés, ni être perforés. Ces gilets seront déployés dans tous les centres de secours de l'Oise en 2021 et 2022. Coût de l'achat : . 46 véhicules seront équipés de caméras en 2021 et 2022 pour filmer les trajets et les interventions. Elles seront utiles aussi pour récolter les preuves et poursuivre les auteurs de caillassage devant la justice. Coût total : 216 000 euros.

en 2021 et 2022 pour filmer les trajets et les interventions. Elles seront utiles aussi pour récolter les preuves et poursuivre les auteurs de caillassage devant la justice. Coût total : 216 000 euros. Des caméras de vidéoprotection dans tous les centres de secours. Pour l'instant, trois seulement en sont équipés. D'ici 2024, les 42 casernes auront des caméras directement reliées au nouveau centre de supervision départemental. Coût total : 390 000 euros.

Le département va aussi accroître la formation des pompiers pour faire face aux violences urbaines.