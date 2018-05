Il avait déjà annulé ses concerts dans les festivals d'été à cause de la polémique provoquée par son retour sur scène : Bertrand Cantat ne chantera pas non plus à l'Olympia, fin mai. Les responsables de la salle annoncent ce mercredi que les concerts sont supprimés pour éviter les troubles.

L'Olympia annonce ce mercredi que les deux concerts de Bertrand Cantat prévus les 29 et 30 mai sont annulés. Les responsables de la salle parisienne disent craindre des "troubles à l'ordre public". C'est un nouveau revers pour le chanteur condamné pour le meurtre de la comédienne Marie Trintignant il y a 15 ans.

Pris à parti par les défenseurs des droits des femmes dans plusieurs villes de France, Bertrand Cantat avait renoncé aux festivals d'été au mois de mars.

Lundi, il avait annoncé sur Facebook le report de quatre autres concerts, cette fois pour raisons de santé. "Bertrand a besoin de plus de temps pour se remettre sur pied et soigner son lumbago", justifiait son équipe. "Nous avons donc pris la décision de reporter les quatre prochains concerts pour qu'il revienne en pleine forme et puisse faire de bons concerts." Il devait notamment se produire cette semaine à Nantes et Lille.