L'ONG Greenpeace porte plainte contre une entreprise indrienne

Ardentes, France

Dans un document d'une trentaine de pages adressé au procureur de la République de Châteauroux, Greenpeace dénonce des pratiques qu'elle juge illégale d'une entreprise indrienne : elle importerait du Brésil du bois issu d'exploitations forestières illégale. Ces coupes seraient réalisées dans l'état brésilien le plus touché par la déforestation.

Par la voix de sa juriste, Laura Monnier, Greenpeace accuse l'entreprise "d'avoir fait venir en France du bois issu de coupe illégale, et d'avoir sciemment manqué à ses obligations de vérification de la provenance du bois". L'ONG accuse enfin l'entreprise d'avoir falsifié les documents permettant l'import ce de bois...

Des délits commis en connaissance de cause selon Greenpeace : "C'est délibéré parce que toutes les ONG qui travaillent sur le secteur du bois illégal communique depuis des années et quand on importe du bois d'un pays, on se renseigne sur la zone de laquelle on importe".

L'entreprise indrienne n'est pas la seule à être visée par la plainte. Greenpeace a en fait mené l'enquête directement depuis le Brésil : " Le dossier a été monté avec notre bureau au Brésil qui a des personnes sur place, qui sont allées sur le terrain vérifier où était coupé le bois qui est expédié et à qui il est destiné...On a donc toute la chaîne d’approvisionnement"

L'ONG a porté plainte et espère que le procureur ouvrira une enquête pour que, in fine, des sanctions soit prises contre les entreprises qui s'adonne au trafic de bois illégal