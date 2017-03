L'opération tranquillité séniors bénéficie aux plus de 65 ans dans l'Yonne

Le dispositif, créé en 2010, vise à tranquilliser et sensibiliser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. Des agents passent régulièrement les voir pour prendre de leur nouvelles.

Une cinquantaine de personnes âgées de plus de 65 ans en bénéficient dans l'auxerrois. Des agents viennent les voir de temps en temps pour rompre leur isolement mais aussi pour leur donner des conseils de sécurité, comme l'explique cette policière:" ils sont heureux dès qu'ils nous voient arriver , on pense à eux, dès qu'on peut on va les voir"

_"On leur rappelle certaines règles de sécurité" _

"ils sont heureux dès qu'ils nous voient"

Les personnes âgées de plus de 65 ans, parfois isolées sont très satisfaites de cette présence policière:" ça nous rassure et puis on est toujours attentif vis à vis de nos voisins, si on voit quelque chose d'anormal , on leur signale"

"ça apporte la tranquillité dans notre quartier"

"ça nous rassure"

Delphine Martin a suivi une équipe.

"3 agents sont chargés du dispositif à Auxerre"

Le dispositif existe aussi à Sens. Pour plus de renseignement ou pour en bénéficier, vous pouvez contacter le commissariat le plus proche de chez vous.