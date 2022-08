L'épisode orageux annoncé dans l'après midi par Météo France a finalement touché Avignon et Cavaillon en début de soirée. Des arbres et des poteaux ont été jetés au sol par les vents violents.

L'orage est passé sur Avignon et Cavaillon

Avignon et Cavaillon ont été sous l'orage en début de soirée. Des arbres et des poteaux ont été jetés au sol par les vents violents. Météo France avait prévu des orages plus tôt dans l'après midi. Le Vaucluse était en vigilance Orange pour ces orages. Les orages s'évacuent dans la nuit en direction des Alpes vers le Nord-Est.

Arbres et poteaux au sol entre Avignon et Cavaillon

Les pompiers de Vaucluse indiquent qu'entre 20h30 et 21h30, l'orage s'est déplacé d'Avignon vers les secteurs de Caumont-sur-Durance, Le Thor et Cavaillon. Les pompiers ont répondu à 107 appels en une heure pour des arbres et des poteaux couchés par le vent parfois violent sous l'orage. Une vingtaine d'interventions étaient en cours en soirée mercredi.