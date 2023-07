L'Ordre des avocats de Nîmes dénonce l'insalubrité des cellules de garde à vue du commissariat

C'est à la suite d'une visite de la bâtonnière du barreau de Nîmes au commissariat de Nîmes, le 15 mars 2023 que le conseil de l'ordre des avocats a décidé de lancer une procédure contre le ministère de l'Intérieur devant le tribunal administratif pour demander que l'Etat garantisse la dignité et le respect de la vie privée des personnes placées en garde à vue. Selon Me Arnaud Lemoine qui le représentait ce jeudi, ce n'est pas le cas à Nîmes. "Les cellules sont vétustes. Les gardés à vue ne disposent pas d'un accès à l'eau. Ils sont obligés de frapper à une porte pour en demander. Ils sont dépossédés des besoins naturels les plus primaires. Sans parler des infiltrations et des inondations régulières. Ce que le conseil de l'ordre demande, précise-t-il, ce n'est pas du confort ou du luxe, mais simplement le respect de la dignité humaine. N'importe quel citoyen peut un jour se retrouver en garde à vue pour la nécessité d'une enquête." Selon l'avocat, 800.000 personnes sont placées en garde à vue chaque année en France. Mais seulement 10% font l'objet d'une condamnation et d'une incarcération.

150.000 euros de travaux

Montant estimé des travaux nécessaires à la rénovation du commissariat de Nîmes :150.000 euros. Une somme dont Jean-Pierre Sola, le directeur départemental de la Sécurité Publique dans le Gard ne dispose pas, explique-t-il. Ces travaux prendraient qui plus est, plusieurs années et ne permettraient pas d'installer des points d'eau et des toilettes dans toutes les cellules. "On vient nous dire, on ne pourra pas faire de très gros travaux réagit Me Lemoine. Mais quand bien même, on vous demande de prendre acte et de vous-même constater que les conditions dans lesquelles vous travaillez, vous, agents des forces publiques, ne sont pas dignes et recevables. Notre objectif n'est pas de montrer du doigt les agents qui travaillent au quotidien au commissariat. Il s'agit par notre action, de s'adresser directement à l'Etat, au ministère de l'Intérieur, en lui disant, accordez-nous les moyens. On ne demande pas de le reconstruire. S'il s'agit de donner un coup de peinture ou de refaire les plâtres, faites le ! Parce que ça fait 19 ans qu'on ne fait rien." Le ministère de l'Intérieur a rejeté la requête du Conseil de l'Ordre. Le tribunal administratif lui rendra sa décision ce vendredi.