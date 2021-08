L'orgue de l'église de Levroux se refait une beauté

L'orgue de la collégiale Saint-Sylvain de Levroux est en pleine restauration et en plein nettoyage depuis mai dernier. Des travaux qui ont été retardés depuis trois ans, et notamment à cause de la crise sanitaire. Un coup de jeune bienvenu pour cet instrument classé aux monuments historiques.

Il n'avait pas été rénové depuis 1999. 22 années qui semblent une éternité pour un tel instrument datant du 16e siècle. Car en général, un orgue d'église fait peau neuve tous les 15 ans. La municipalité de Levroux avait fait la démarche des travaux il y a trois ans. Mais ceux-ci ont été reportés à plusieurs reprises, notamment à cause de la crise sanitaire.

Une rénovation et un nettoyage étape par étape

"En décembre dernier, on a commencé par restaurer les reliquaires et les statues en bois, rongés par les vers", explique Alexis Rousseau-Jouhennet, le maire de Levroux. "Ensuite, de mai à juin, nous avons réalisé le nettoyage complet de l'église avant de procéder à la rénovation et au nettoyage de l'orgue". La mairie de Levroux supervise le chantier de la collégiale Saint-Sylvain avec l'aide de Michel Louet, organiste de l'église.

Les tuyaux vont être nettoyés © Radio France - Etienne Cornec

"Nous avons effectué un relevage de l'instrument", raconte-il. "C'est-à-dire une dépose totale du matériel sonore de l'orgue. Soit en tout, 1 800 tuyaux qui mesurent entre 1 centimètre et 3 mètres. Ils vont être nettoyés, redressés, réembouchés, c'est-à-dire qu'on va vérifier si chaque tuyau va émettre correctement un son. Mais pour ça, on devons les réaccorder et les réharmoniser".

Des travaux qui tenaient à cœur la mairie

Une réharmonisassion importante car l'orgue de Levroux est classé aux monuments historiques. Des travaux qui tenaient à cœur au maire Alexis Rousseau-Jouhennet : "On voulait mettre en valeur un monument qui fait partie de notre patrimoine et de ce que nous avons de plus remarquable. On veut le protéger et faire en sorte d'entendre de nouveau la musique. Si on ne prend pas soin des choses au fur et à mesure du temps, cela s'abime. Et lorsqu'on intervient en derniere urgence, c'est catastrophique et beaucoup plus onéreux ". Le chantier de la collégiale va coûter 40 000 euros. Une somme entièrement prise en charge par la mairie.