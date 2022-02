L'origine de l'incendie de Saint-Laurent-de-la-Salanque toujours inconnue, toutes les victimes identifiées

Toujours aucune piste n'est privilégiée dans l'enquête sur l'incendie meurtrier de Saint-Laurent-de-la-Salanque. L'origine du drame qui a coûté la vie à huit personnes n'est pas encore éclaircie.

Après trois jours consécutifs de prélèvements minutieux et de constatation dans les décombres des trois immeubles soufflés par l'explosion, les experts de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale) poursuivent leur travail. 34 tonnes de gravats ont été extraits pour être analysés par les gendarmes spécialisés.

Quelques éléments d'investigation ont toutefois été précisés lors d'une conférence presse ce samedi, notamment sur la présence des bouteilles de gaz : "Nous avons effectivement trouvé trois bouteilles de 13 kilos de gaz. Ces bouteilles se trouvaient dans l'immeuble sur trois étages différents, dans trois lieux différents", précise Jean-David Cavaillé, le procureur de la République de Perpignan.

Les corps des victimes restitués aux familles la semaine prochaine

Les huit victimes ont été formellement identifiées a également annoncé le procureur de la République. Il confirme que parmi elles, il y a une famille entière : un couple de jeune parents d'une vingtaine d'années, leurs deux enfants de un an et demi et 4 mois, ainsi que le père de la jeune femme. Il y avait également un couple de 32 et 39 ans, ainsi qu'une femme de 66 ans. Les corps seront restitués aux familles en début de semaine prochaine.