L'Orléanais Cyril Neveu rend hommage à son ami, Hubert Auriol, légende du Paris-Dakar

L'ancien pilote et directeur du rallye Dakar, Hubert Auriol, est décédé ce dimanche à l'âge de 68 ans. Son grand ami et rival, Cyril Neveu, natif d'Orléans, lui rend hommage sur France Bleu Orléans et confie ses plus beaux souvenirs à ses côtés.

"C'est un grand coup dur de perdre un pote de plus de quarante ans." L'Orléanais Cyril Neveu, quintuple vainqueur du Paris-Dakar, réagit avec émotion à l'annonce du décès de son meilleur ennemi, son rival et ami de longue date, Hubert Auriol. Ex-pilote, directeur du rallye mais aussi premier présentateur de l'émission Koh-Lanta, il est décédé ce dimanche "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie", précise sa famille à nos confrères de l'AFP.

Hubert Auriol avait 68 ans. Il avait ainsi été ami avec Cyril Neveu pendant plus des deux tiers de sa vie, "très touché" par sa disparition. "On a vécu tellement de belles histoires ensemble, se souvient Cyril Neveu, toujours dans un grand respect mutuel."

Le premier rallye Dakar

Difficile pour Cyril Neveu de n'évoquer qu'un seul souvenir à retenir de ces quarante années d'amitié. Mais forcément, leur premier Paris-Dakar restera gravé. "On était presque des gamins. Et on découvrait l'Afrique." Une découverte qui s'est faite à moto, sur des véhicules préparés par un concessionnaire orléanais. "Je me souviens quand Hubert est venu à Orléans voir sa moto", sourit-il. Les deux hommes s'étaient retrouvés en tête à mi-rallye.

"Et puis, bien sûr, cette bataille d'anthologie en 1987 !", s'exclame Cyril Neveu. Un combat mythique au cours duquel Hubert Auriol s'est violemment blessé. La veille de l'arrivée, alors qu'il est en tête, il se brise les deux chevilles. "C'est ce qui m'a permis de remporter ma cinquième victoire, rappelle-t-il. Il fallait qu'il y en ait un qui gagne, c'était malheureusement moi. Mais on a créé des liens car on s'estimait beaucoup."

Le début d'une longue amitié

Cet épisode survenu en 1987 a marqué le début d'une longue amitié entre les deux hommes. "Je me souviens avoir organisé une fête dans une boîte de nuit bien connue à Orléans. Et Hubert est venu, en béquille", raconte Cyril Neveu, nostalgique.

Nous étions concurrents. On se bagarrait sur la piste, mais nous étions avant tout des copains. - Cyril Neveu, ami et rival d'Hubert Auriol

Les deux rivaux ne se sont ensuite jamais perdus de vue. "Les dix années qui ont suivi, nous faisions toujours le même métier. Nous n'étions plus pilotes mais organisateurs de courses. Lui du Dakar, moi du Maroc et de la Tunisie. Et on se côtoyait régulièrement pour mutualiser les règlements afin qu'ils soient cohérents."

Ils se côtoyaient également dans le cadre privé, souligne Cyril Neveu, puisqu'ils partageaient de nombreuses passions communes : "Ce n'était pas que la moto. C'était la bonne bouffe, la bonne vie. Bien sûr, l'automobile, mais aussi l'hélicoptère, l'avion. Donc oui, c'est dur de perdre un pote."

D'autant que la date du décès d'Hubert Auriol est loin d'être anodine. "Le destin veut qu'il parte pendant que le Dakar se déroule." Une figure qui faisait partie "du patrimoine du Dakar".