L'orléanais qui avait insulté et menacé Eric Zemmour condamné

Un orléanais de 28 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois de prison avec sursis pour menaces réitérées de crime. Le 30 avril dernier, à Paris, il avait filmé le polémiste Eric Zemmour et l'avait copieusement insulté et menacé, avant de publier sa vidéo.

Un orléanais de 28 ans qui s'était filmé en train d'insulter et de menacer Eric Zemmour a été condamné mercredi soir à trois mois de prison avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. Le 30 avril dernier, en plein confinement, cet homme originaire du quartier de la Source, avait suivi l'écrivain, journaliste et polémiste Eric Zemmour dans les rues de Paris en l'abreuvant d'insultes.

J'ai réagi comme un gamin"

"J'ai réagi comme un gamin, j'ai fait une bêtise", a déclaré à la barre cet orléanais qui travaille dans une association d'aide aux enfants en difficulté. Condamné pour "menaces réitérées de crime", il s'est en outre vu interdire tout contact avec Eric Zemmour et devra suivre un stage de citoyenneté pour, selon le tribunal, "apprendre à réfléchir un peu sur ce qu'est la loi", indique l'AFP.

Dans ses vidéos, diffusées durant l'audience, on l'entend menacer Eric Zemmour de pénétration anale, poursuit l'AFP. "Je suis en total désaccord avec les idées d'Eric Zemmour mais je n'avais pas l'intention ni l'envie de l'agresser", s'est défendu le jeune homme déjà connu de la justice. La vidéo publiée sur les réseaux sociaux était devenue virale. Emmanuel Macron avait longuement appelé le polémiste pour prendre de ses nouvelles.

Volonté d'humilier et rabaisser" Eric Zemmour

L'avocat d'Eric Zemmour, 61 ans, a dénoncé, à l'audience, la volonté "d'humilier et de rabaisser" son client, et estime que certains, encouragés par cette vidéo, pourraient avoir l'envie "d'aller beaucoup plus loin".