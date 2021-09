L'ours Micha maltraité : un dresseur condamné à 4 mois de prison avec sursis

Le tribunal de Blois a condamné mercredi à 4 mois de prison le dresseur Alexandre Poliakov pour mauvais traitement sur l'ours Micha. Il a été relaxé en revanche du chef d'accusation de sévices graves sur d'autres ours qui avaient été confiés au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne.

En novembre 2019, deux ours avaient été confiés au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, l'un d'eux, Bony, y est toujours, l'autre Glasha est en Allemagne. Ces animaux avaient été retirés à un couple de dresseurs, les Poliakov, par la Préfecture du Loir-et-Cher après la constatation de plusieurs lésions.

Une audience pénale s'était déroulée le 12 mai 2021 au tribunal correctionnel de Blois pour actes de cruauté et sévices graves. Le Procureur avait requis un mois de prison avec sursis contre la dresseuse, quatre mois ferme contre le dresseur, l'interdiction aussi de détenir des animaux. L'affaire avait été mise en délibéré. Le jugement a été rendu ce mercredi 1er septembre. Le couple de dresseurs a été relaxé des chefs d'accusation de "sévices graves ou actes de cruauté".

En revanche, les juges ont condamné à 4 mois de prison avec sursis Alexandre Poliakov pour mauvais traitement sur l'ours Micha, et sa compagne Dany Bruneau à une simple amende de 150 euros "pour les faits commis à Raquinghem courant septembre 2019 au préjudice de l'ours Micha". Il s’agit du spectacle filmé par l’association AVES au cours duquel l'animal est apparu affaibli, et qui a entraîné la saisine de la ministre de l'écologie et le placement de l’ours.