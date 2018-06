Felletin

Le tribunal administratif de Limoges a tranché. La mairie de Felletin n’avait pas le droit d’interdire à L-PEA de manifester sur le marché du vendredi. L'association de protection animale a attaqué la municipalité devant la justice et elle vient d'obtenir gain de cause. Le juge des référes ordonne au maire de Felletin de suspendre son arrêté du 20 juin 2018 qui porte atteinte à la liberté d'expression et de manifestation. Et il condamne la commune à verser à l'association la somme de mille euros.

L-PEA sera présente sur le marché ce vendredi

L'association se félicite de cette décision et annonce qu'elle tiendra un stand ce vendredi sur le marché de Felletin. L-PEA proteste contre le projet de poulailler avec 15 000 volailles de Moutier-Rozeille. Les militants de la cause animale manifesteront également devant la mairie de cette commune ce dimanche 1er juillet.