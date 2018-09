Saint-Brice-Courcelles, France

C'est reparti pour l'AS Saint-Brice Courcelles Handball. Ce samedi soir (20h30), les Bricos affrontent Metz pour leur premier match à domicile. Leur quatrième saison d'affilée en N2 a débuté par une élimination en Coupe de France à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) et sur une courte défaite en championnat à Livry-Gargan (région parisienne). Une défaite 33-32 très encourageante chez un poids-lourd du calendrier. "On a fait un beau match, reconnaît le pivot Nicolas Rollinger. On aura peut-être quelques regrets sur des petites possessions mais c'était un match vraiment complet".

"Si on fait ça toute la saison, on va en gagner des matches."

"L'idéal serait de faire mieux que l'an dernier," ajoute-t-il. Mieux que cette cinquième place décrochée en fin de saison.

Pour l'instant, l'entraîneur Stéphane Pellan doit composer avec un groupe moins étoffé que l'an dernier. L'équipe a compté plusieurs départs à l'intersaison et peu de recrues. "C'est vrai qu'on en a perdu 5, déplore-t-il. Alors, je ne crains pas grand chose au niveau offensif. La preuve, on en a mis 32 la semaine dernière. Mais au niveau défensif, ça risque d'être un peu plus délicat."

L'autre objectif du club est à moyen terme : la montée en N1 (3ème division française) d'ici 2020. Pour ça, Stéphane Pellan le répète: il faudra mettre le paquet sur le recrutement. "Il faut à tout prix qu'on étoffe l'équipe avec des joueurs d'un niveau au dessus. Et pour ça, il faudra de la monnaie".

"Les finances, c'est le nerf de la guerre pour trouver des joueurs qui accepteront le challenge."

Catherine Roussel est à la tête du club depuis quatre ans. La présidente confirme : dénicher les perles rares avec les moyens du bord n'est vraiment pas évident. "C'est toujours difficile, reconnaît-elle. L'attractivité de la région n'est pas simple. L'objectif de la N1 est évidemment liée à un accroissement de nos finances."

Le budget du club atteint aujourd'hui les 240.000 euros. Le dernier objectif est donc financier : atteindre les 350.000 euros et ainsi bâtir un groupe solide capable de monter en N1. Et surtout : d'y rester.