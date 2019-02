L'AS Saint-Etienne sanctionnée après le derby : les kops seront fermés face à Strasbourg

Saint-Étienne, France

La commission de discipline de la LFP continue de sanctionner l'usage régulier de fumigènes dans les stades de football. L'AS Saint-Etienne est sanctionnée ce mercredi soir pour des débordements survenus lors du derby retour contre l'Olympique Lyonnais le mois dernier.

Les tribunes basses Snella et Paret, soit les kops sud et nord, seront fermés lors de la réception de Strasbourg mercredi 13 février prochain. Une sanction pour : usage d’engins pyrotechniques, déploiement d’une banderole, envahissement de terrain et jet d’objet.

Yann M’Vila est également sanctionné par la LFP, un match ferme de suspension. Il n'ira pas à Rennes ce dimanche 10 février suite au carton rouge reçu à Nantes. Même sanction pour le canari Fabio. Wahbi Khazri est également suspendu suite à un troisième carton jaune reçu en Coupe de France.

Ole Selnaes en Chine?

Le transfert d'Ole Selnaes vers la Chine semble se préciser. Selon certains, le milieu de terrain des Verts est parti négocier son transfert avec le FC Shenzhen Football. Le milieu de terrain de l'ASSE n'était en tout cas pas présent à l'entrainement ce mercredi à Feurs. Le défenseur Cheikh M'Bengue serait aussi du voyage, son transfert permettrait aux chinois, fortement taxés, d'amortir une partie du transfert du norvégien.