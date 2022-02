L'UFC-Que Choisir alerte sur des arnaques aux pompes à chaleur et clims dans l'Hérault

Attention aux arnaques aux pompes à chaleur et aux climatisations dans l'Hérault. L'association UFC-Que choisir Sète Bassin de Thau lance un appel à la prudence. Depuis cet été, l'organisation d’aide aux consommateurs reçoit des dizaines et des dizaines d'appels de victimes du même escroc. Une trentaine de dossiers viennent d'être déposés devant la justice.

30 dossiers déjà déposés devant la justice

Le mode opératoire est le même à chaque fois. Un soi-disant commercial se présente à votre domicile et vous propose des pompes à chaleur, des climatisations. L'homme affirme que vous n'aurez rien à payer puisque les installations vont être remboursées par les primes énergétiques versées par l'Etat, de quoi se laisser tenter. Michel Boivin, bénévole à UFC-Que choisir est en charge de ce dossier : "Cet individu s'adresse à des personnes qui ont 70-80 ans. Il fait un devis avec aucun détail et un devis très cher puisqu'il affirme que vous ne payez pas, il vous dit autant prendre un bon matériel. En attendant les primes énergétique, il vous dit qu'il faut mettre en place un prêt relais. L'homme affirme ensuite que les primes vous seront versées et que le tout sera remboursé par l'Etat."

Les victimes signent le contrat et un prêt à la consommation en suivant les conseils de ce soi-disant commercial. Sauf qu'une fois les pompes à chaleurs installées, le malfrat disparait et les victimes sont obligées de rembourser leur prêt sans jamais recevoir de primes énergétiques, : "Dans certains cas, ce sont des personnes âgées qui ont des petites retraites et qui se retrouvent à payer 800 euros de mensualité sur ce prêt à la consommation. J'ai échangé avec des dizaines de personnes qui me disent j'ai tellement honte de m'être fait arnaqué, j'ose pas allez plus loin. Il faut y aller sinon il va continuer."

Certaines victimes ont décidé de porter plainte et de saisir la justice, l'avocate Nathalie Davoisne est chargée d'une dizaine de dossiers : "Quand on signe un contrat de crédit on doit le payer. Comment vous allez démontré en justice que vous avez signé un contrat de crédit alors que vous n'alliez rien payé? Comment prouvez qu'on s'est fait arnaquer. C'est le nombre de dossiers, le nombre de personnes qui vont expliquer comment ca s'est passé et qui peuvent convaincre le Parquet. On cherche à prouver qu'il y a eu un abus de confiance, un abus de faiblesse." Si l'abus de confiance est prouvé en justice, les victimes pourront demander l'annulation de leur contrat de vente et de leur prêt à la consommation. L'UFC-Que choisir s'est saisi du dossier, des victimes appellent de toute la France, de l'Hérault, de l'Aude, de Bretagne, l'escroc semble sévir dans toute la France. Si vous avez été victime de ce genre d'escroc, n'hésitez pas à contacter l'UFC-Que choisir de Sète Bassin de Thau au 04-30-41-53-30.