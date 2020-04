Coronavirus : comment l'élite ukrainienne aurait été contaminée à Courchevel

La station de ski de Courchevel est très prisée des touristes russes et ukrainiens

Ce jeudi, la presse ukrainienne annonce la contamination de plusieurs membres de l'élite ukrainienne lors d'un séjour à Courchevel en mars dernier.

L'hebdomadaire réputé Novoe Vremya affirme que la station de ski de Savoie est le premier "cluster" de Covid19 pour l'élite ukrainienne. Ici en Ukraine, on parle même du "Virus de Courchevel" (lien article en ukrainien).

Un rassemblement traditionnel autour du 8 mars

Selon la journaliste Kristina Berdynskykh, tout s'est noué autour du 8 mars dernier, lors des traditionnels séjours des riches élites russes et ukrainiennes dans la station de ski savoyarde. Ce 8 mars est un jour férié dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est autour duquel ceux qui en ont les moyens programment des vacances au ski. Traditionnellement, les élites russes viennent à Courchevel au début du mois, avant que ne suivent les Ukrainiens jusqu'au 15 mars. Autour du 10 mars, ils sont donc très nombreux à se croiser dans les hôtels, les bars, les restaurants, et à y faire la fête.

Des témoins évoquent la fréquentation massive de la terrasse en plein air du Cap Horn, mais aussi Le Tremplin et Le Bagatelle, des restos très courus dans la station par de riches Ukrainiens. Une grande soirée festive qui aurait eu lieu à La Mangeoire est aussi rapportée.

Des députés, mais aussi des hommes d'affaires touchés

Quelques jours après, selon nos confrères de la presse ukrainienne, la députée Anna Skorokhod aurait par exemple développé des symptômes du coronavirus : maux de tête, courbatures, absence d'odorat. Elle-même n'aurait pas été à Courchevel, mais aurait assisté à une réunion avec d'autres députés concernés à leur retour de France. Six autres députés seraient touchés, mais aussi une juge du tribunal de commerce par exemple, ou des représentants du monde des affaires ou du milieu sportif.