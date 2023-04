L'un des deux gendarmes morts dans les Landes était Béarnais

La gendarmerie est doublement endeuillée après la mort de deux militaires dans un accident de la route, dans les Landes. Le drame s'est produit ce mardi 11 avril lors d'un contrôle routier. Les deux gendarmes ont pris en chasse une voiture qui roulait trop vite, entre Sabres et Solférino, mais ils ont percuté sur la route un tracteur. L'un des deux est mort sur le coup. Le second, très gravement blessé, est mort le lendemain des suites de ses blessures à l'hôpital. Il avait 25 ans, et il était Béarnais.

ⓘ Publicité

Originaire de l'agglomération paloise

Yannick Pierre est né à Pau, ses parents habitent à Gan, dans l'agglomération. Il était pacsé depuis peu de temps et était sans enfant indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il faisait partie du peloton motorisé de Labouheyre, dans les Landes. Transporté mardi vers le centre hospitalier de Bordeaux dans un état très grave, il y est décédé des suites de ses blessures dans la matinée du mercredi 12 avril.

Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de l'accident. Ce jeudi 13 avril, le conducteur poursuivi par les gendarmes n'a pas été retrouvé. Au moment de l'accident, selon France Bleu Gascogne, l'automobiliste se trouvait loin devant eux, il roulait trop vite, et ne s'était apparemment pas aperçu que les gendarmes tentaient de le rattraper. L'accident est survenu au moment où le véhicule de la gendarmerie doublait un tracteur, qui avait commencé à tourner à gauche. La voiture est entrée violemment en collision avec sa remorque.