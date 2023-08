L'un des émeutiers de Villemandeur réclame sa remise en liberté

A Orléans, la chambre des appels correctionnels s'est penchée, ce mercredi après-midi sur la demande de remise en liberté d'un jeune de 20 ans, condamné à un an et demi de prison ferme, suite aux violences urbaines sur le Montargois. Il avait été arrêté avec plusieurs autres jeunes près du bar "Le Mandorais" à Villemandeur, entièrement saccagé et pillé. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier des policiers avaient été caillassés par les émeutiers.

ⓘ Publicité

Les premiers ont été condamnés en comparution immédiate, le 5 juillet, au tribunal judiciaire de Montargis, où la plus lourde peine avait été infligée à ce garçon avec mandat de dépôt à l'audience. Il avait immédiatement été écroué. Il il réclame aujourd'hui d'être libéré en attendant le procès en appel.

Plusieurs fois condamné mais incarcéré pour la première fois

Devant la Cour, il s'exprime en visio-conférence depuis le centre pénitentiaire de Saran, où le 3 août il a fêté son 20ème anniversaire. "Je suis vraiment déboussolé, ça n'est pas ma place ici dit-il, j'avais des projets dehors, travailler et passer mon permis poids-lourd". La nuit du 30 juin, il explique qu'il passait par là, près du tabac-presse vandalisé, qu'il était avec sa copine, il a ramassé des cigarettes par terre, mais c'est tout. Des cigarettes que les agents trouveront sur lui lors de la fouille suite à son arrestation. Au total ce sont plus de 300 paquets et des briquets qui ont été emportés par les émeutiers.

Une veste rose et des cheveux blonds platine

Il rejette l'accusation de violences contre les policiers, qui lui ont valu sa condamnation à de la prison ferme car il était en état de récidive. Il n'a pas lancé de pierres contre les forces de l'ordre assure son avocate, "ses cheveux blonds platine et la veste rose qu'il portait, plusieurs policiers victimes des violences, ne l'ont pas reconnu" dit-elle "ils disent qu'ils ne savent pas s'il les a caillassés" et "personne lui ressemblant n'est visible sur les images des caméras de surveillance".

Elle rappelle que la détention doit rester l'exception et réclame sa libération sous contrôle judiciaire, parce qu'aussi le calme est revenu depuis les émeutes et que même sans emploi dit-elle, il peut être hébergé par ses parents ou chez son oncle qui réside sur l'orléanais. "Donnez moi, une chance je saurais la saisir" lance-t-il enfin, à la Cour qui se donne une semaine de réflexion. La décision est mise en délibéré au 22 août. Quant au procès en appel sur le fond de cette affaire, il n'a pas encore été audiencé par la justice, on ne sait pas quand il aura lieu.