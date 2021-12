L'un des hommes soupçonné de préparer un attentat au couteau pendant les fêtes de Noël a grandi dans la Somme

Deux hommes radicalisés qui projetaient un attentat en France pendant les fêtes de fin d'années ont été interpellés fin novembre en région parisienne. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Selon les services antiterroristes, ils projetaient une attaque au couteau sur des civils, dans un lieu fréquenté. Tous deux sont âgés de 23 ans.

L'un de ces deux hommes est un samarien, déjà condamné et incarcéré pour des faits de terrorisme, révèlent ce jeudi nos confrères de France Inter. Sorti de prison, il est donc accusé d'avoir à nouveau préparé un attentat. Il habitait encore dans la Somme quand il a basculé. C'était en 2010, ce garçon alors âgé de 12 ans, sans histoire, est scolarisé à Drucat, au nord d'Abbeville. Il contracte une méningite, qui provoque des séquelles neurologiques. Il devient instable, impulsif et bascule donc après avoir consulté des sites djihadistes. En 2015 et 2016, il est repéré parce qu'il fréquente assidument des forums animés par Inès Madani, condamnée il y a six mois à 30 ans de prison pour l'attentat manqué aux bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris.

À l'époque, déjà, il parle à son entourage de sa volonté de frapper au couteau des mécréants. Des élèves de sa classe, au lycée, lancent l'alerte, relayée par les responsables de l'établissement. Le jeune homme, encore mineur à cette époque, est condamné pour association de malfaiteur terroriste. Il passe un an et demi en prison, en sort. Et il vient donc à nouveau d'être arrêté et mis en examen pour les mêmes faits, c'est à dire un projet d'attaque au couteau, cette fois à l'occasion des fêtes de Noel.