L'un des incendiaires de la nuit d'Halloween à Valence est interpellé

Vingt-quatre voitures et sept poubelles avaient brûlé entre le 31 octobre et le 1er novembre dernier à Valence et ses environs. Les pompiers avaient dû intervenir à seize reprises. Trois semaines après, l'un des jeunes incendiaires a pu être identifié et présenté à un juge.

Ravitaillement en scooter

On le voit un peu avant 20 h ce soir-là venir ravitailler en produits inflammables une dizaine d'autres jeunes. L'adolescent arrive en scooter dans le quartier de Fontbarlettes, avec un bidon à la main. Il le dépose au pied de la petite bande qui s'en empare et s’éparpille dans le quartier. La première voiture brûle quelques minutes plus tard.

Il reconnaît devant le juge des enfants

Pendant ses 24 heures de garde à vue, l'adolescent a tout nié en bloc, mais une fois dans le bureau du juge pour enfant, il a fini par reconnaître sa participation à ces incendies. Le parquet a demandé qu'il soit placé en détention. Mais ce jeune, déscolarisé et désœuvré, n'est connu que pour une seule mesure éducative.

Contrôle judiciaire strict

Le magistrat a donc préféré le remettre en liberté sous contrôle judiciaire très strict. Il a l'interdiction de paraître dans les quartiers valentinois du Polygone, de Fontbarlettes et du Plan, interdiction de sortir de chez lui de 20 h à 7 h du matin et obligation de pointer au commissariat une fois par semaine.