Explosion d'un immeuble à Paris : l'un des deux pompiers décédés était originaire de l'Yonne

Le caporal Nathanaël Josselin, 27 ans, était pompier de Paris depuis 2014, et volontaire à Brienon-sur-Armançon depuis juillet 2007.

Brienon-sur-Armançon, France

L'un des deux pompiers morts dans l'explosion d'un immeuble à Paris samedi était originaire de l'Yonne. Le caporal Nathanaël Josselin, 27 ans, était sapeur-pompier professionnel à Paris. Avec ses collègues, il intervenait sur une fuite de gaz, le gaz à l'origine de cette explosion accidentelle qui a tué un autre pompier, et une touriste espagnole. Dix personnes sont grièvement blessés, et une quarantaine plus légèrement.

Volontaire à Brienon-sur-Armançon

Dans un communiqué publié sur Facebook, le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Yonne a indiqué que le caporal Josselin était également pompier volontaire à Brienon-sur-Armançon depuis le 1er juillet 2007. Il s'était "notamment investi dans l'animation de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers", explique le communiqué.

Pompier de Paris depuis 2014, il était basé à la caserne du Chateau d'eau dans le Xe arrondissement. "Il laisse une compagne et un jeune garçon de 4 ans, détaille le communiqué du SDIS 89. Nos pensées à cet instant vont à sa famille, à ses collègues Parisiens et Icaunais."

Les sapeurs-pompiers de Paris étant des militaires, un hommage national devrait être rendu à Nathanaël Josselin. Une cérémonie d'hommage devrait également être organisée par les pompiers de l'Yonne dans les prochains jours.