L'université de Nantes annonce qu'elle va porter plainte après la découverte de tags racistes sur ses locaux

Le président de l'université de Nantes a dénoncé "un acte honteux" dimanche 26 janvier après la découverte de tags racistes et à caractère nazi sur un bâtiment du campus du Tertre. Olivier Laboux a également annoncé qu'il comptait porter plainte.

Nantes, France

Il dénonce "un acte honteux et inacceptable" : le président de l'université de Nantes, Olivier Laboux, a réagi dimanche 26 janvier après la découverte samedi de tags à caractère nazi sur le bâtiment du Pôle étudiant, sur le campus du Tertre. "Des croix gammées et des croix celtiques, ainsi que des inscriptions à caractère raciste ont été découvertes", a-t-il détaillé dans un communiqué. "Cela doit nous rappeler que les valeurs universitaires de tolérance, d'ouverture, de débat que nous portons ne sont pas de vains mots et qu'elles doivent être défendues sans relâche face aux idéologies nauséabondes d'extrême-droite", a-t-il rappelé.

Les inscriptions retirées dès dimanche

L'université a par ailleurs affirmé que ces tags ont été recouverts dès samedi matin "grâce à l'intervention rapide des services de la Métropole". Des entreprises de nettoyages les ont ensuite retirés dimanche matin. L'université de Nantes a également annoncé qu'elle allait porter plainte.