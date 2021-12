L'université et la ville de Tours lancent une campagne de prévention sur le GHB

Le ville et l'université de Tours lancent ce jeudi une campagne de prévention contre le GHB, "la drogue du violeur". Une campagne d'affichage sera déployée et 5.000 couvercles pour protéger son verre seront distribués sur les différents sites universitaires, lors d'opérations de prévention.

Depuis plusieurs semaines, les témoignages de victimes droguées à leur insu au GHB se multiplient. Face à ce constat, la ville et l'université de Tours lancent ce jeudi 2 décembre une campagne de prévention. "C'est très important, Tours est une ville festive, c'est le pôle de référence pour venir passer dans la région. Il y a 30.000 étudiants. Il faut donc pouvoir y sortir sans craindre qu'il nous arrive quelques chose", souligne Anne Bluteau, adjointe à la prévention de la délinquance à la mairie de Tours. Cette campagne se décline en trois axes.

Une campagne d'affichage et une concertation pour "sécuriser les soirées"

Des affiches vont prochainement être placardées principalement dans le Vieux Tours et dans les bars et boîtes de nuit avec deux messages. L'un s'adresse aux agresseurs : "GHB, je le mets. 5 ans de prison, 75.000 euros d'amende", l'autre aux victimes : "GHB, je le bois. Hallucination, nausées, malaises, amnésie, comas, AVC".

Parallèlement à cette campagne d'affichage, une concertation sera organisée, à partir de la semaine prochaine, entre les représentants des bars et discothèques, la mairie, les polices nationale et municipale et l'association Stop Harcèlement de rue, "pour tenter de trouver des outils qui leur permettraient de sécuriser leurs soirées. Dans ces établissements, il y a beaucoup de monde alors comment fait-on pour surveiller, encadrer, inciter la clientèle à être vigilante ? Comment former les salariés pour qu'ils puissent détecter des symptômes de GHB ? Nous allons nous poser ces questions", précise Anne Bluteau, adjointe à la prévention de la délinquance à la mairie de Tours.

Le GHB reste cinq à six heures dans le sang, cinq semaines dans les cheveux

L'élue incite tous les gérants de bars et discothèques à proposer des couvercles à poser sur son verre ou encore des languettes révélatrices "que l'on trempe dans le verre et qui révèle s'il y a de la drogue ou pas". Puis, elle adresse un message aux clients et clients : "Au moindre doute, allez voir un médecin, à l'Institut Médico-Légal pour faire un test. Le GHB reste cinq à six heures dans le sang, cinq semaines dans les cheveux". Pour ce second point, les tests ne pourront pas détecter la présence de GHB s'ils ont été coupés ou teints.

5.000 couvercles protecteurs de verre seront distribués gratuitement à l'Université

5.000 couvercles en silicone alimentaire, réutilisables et qui se posent sur n'importe quel verre ont été commandés. Ils seront distribués dès la semaine prochaines sur les différents sites universitaires lors d'opérations de sensibilisation. "Dans un premier temps nous ciblons les étudiants parce que se sont eux, même si ce ne sont pas les seuls, qui fréquentent le plus les lieux où il y a des témoignages concordants qui montrent qu'il y a un risque d'intoxication au GHB. Mais nous pourrons ensuite élargir cette distribution", explique Franck Gagnaire adjoint délégué à l'Éducation. Car l'université et la municipalité envisagent de passer une nouvelle commande "si on voit que ça fonctionne bien, qu'il y a un usage régulier et efficace dans les bars parce qu'il faut voir comment les jeunes s'en saisissent".

Ce ne doit absolument pas être un outil de responsabilisation supplémentaire de victime

Audrey Landriève, étudiante et vice-présidente aux nouvelles solidarités et citoyenneté à l'université de Tours salue cette initiative même si "évidemment le couvercle de verre est un outil malheureux face à un délit ou un crime. Il ne substitue en aucun cas à la lutte contre les violences sexuelles. Il est charge mentale supplémentaire pour les personnes qui par conséquent ont un accès limité à l'espace public et aux loisirs. Ces personnes doivent en permanence penser aux risques qu'elles encourent. Ce n'est pas normal. Nous devons lutter contre la cause mais en attendant d'éradiquer ce fléau nous devons prendre ce dispositif pour y pallier". Puis elle insiste : "Ce ne doit absolument pas être un outil de responsabilisation supplémentaire de victime et qu'on ne vienne pas dire ensuite 'elle a été droguée mais elle n'avait pas de couvercle protecteur'".

Cette campagne de prévention co-financée par la ville et l'université de Tours a coûté 5.000 euros. Une partie de la somme a permis d'acheter les couvercles protecteurs de verre.