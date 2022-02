L'US Orléans condamnée par les prud'hommes à verser 72.000 euros à son ex entraîneur Didier Ollé-Nicolle

Le conseil des prud'hommes d'Orléans condamne, ce mercredi, l'US Orléans Loiret Football pour rupture anticipée du contrat (CDD) de Didier Ollé-Nicolle, en février 2020, "sans cause réelle et sérieuse". L'USO (aujourd'hui en National) devra verser 72.000 euros à celui qui officie désormais sur le banc des féminines du Paris Saint-Germain (en Division 1).

Licencié alors que l'USO est 20ème et dernière de Ligue 2

Didier Ollé-Nicolle, 60 ans, a entraîné l'USO de décembre 2016 à février 2020 : recruté en cours de saison 2016/2017 alors que l'équipe est en Ligue 2 et relégable, il réussit à maintenir Orléans dans l'élite. Mais après une belle saison 208/2019 (terminée à la huitième place de Ligue 2, avec un quart de finale de Coupe de France et un huitième de finale en Coupe de la Ligue; face au PSG), l'exercice suivant se passe beaucoup moins bien, sur fond de tensions avec le manager général Anthar Yahia (remercié en novembre 2019). L'USO est dernière de Ligue 2 et après une quinzième défaite, le club décide de mettre à pied Didier Ollé-Nicolle en février 2020. Quelques jours après, le championnat sera arrêté en pleine épidémie de coronavirus et ne reprendra pas : Orléans sera relégué en National à la fin de la saison.

Didier Ollé-Nicolle estimait que son licenciement a été abusif et réclamait au total 800.000 euros. Au final, le conseil des prud'hommes d'Orléans condamne le club orléanais à verser 72.000 euros à son ancien technicien, licencié pour faute grave (pour "une attitude de renonciation contribuer à désorganiser le staff technique, insubordination caractérisée, refuse de tout échange avec le directeur du centre de formation, mettant en cause le maintien de l'équipe en Ligue 2").

64.000 euros bruts de dommages et intérêts

Dans le détail, lors de l'audience le 17 novembre 2021, Didier Ollé-Nicolle réclamait (via son avocat) un peu plus de 400.000 euros pour les seuls dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de CDD, le conseil des prud'hommes fixe la somme à 64.000 euros bruts. A cela s'ajoutent 6400 euros bruts pour le paiement des congés payés jusqu'à la fin du contrat (il étai signé jusqu'en juin 2020, et juin 2021 en cas de maintien en Ligue 2) et 1500 euros de frais d'avocat.

Didier Ollé-Nicolle a entraîné Orléans pendant quatre saisons avant de rejoindre Le Mans © Radio France - Bertrand Hochet

Didier Ollé-Nicolle (qui a entraîné Le Mans FC en National la saison dernière, avant de rejoindre les féminines du PSG) est en revanche débouté de plusieurs de ses demandes ; préjudice moral, indemnité compensatrice d'avantages en nature, dommages et intérêts pour rupture vexatoire (en raison de l'annonce de la rupture dans la presse et du fait que l'entretien de licenciement ne se soit pas déroulé au club, mais dans un supermarché en l'occurrence, le Leclerc de Chécy, dont le président de l'USO est propriétaire).

Durant cette même saison, l'USO avait également été attaquée devant les prudhommes par deux anciens joueurs emblématiques, Thomas Renault (aujourd'hui adjoint au maire d'Orléans) et Cédric Cambon, eux aussi remerciés à la fin de la saison, mais la procédure n'est pas allée au bout et a s'est terminée par un règlement "à l'amiable".

Contactés, ni le club ni l'avocat de l'US Orléans, ni celui de Didier Ollé-Nicolle n'ont répondu à nos sollicitations.