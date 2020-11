L'US Orléans voulait récupérer 300.000 euros saisis par la Ligue de football professionnel : la justice refuse

Dans le litige qui l'oppose depuis juin 2019 au club sénégalais de Ngor, l'US Orléans vient d'être déboutée par la Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu ce mercredi, que France Bleu Orléans a pu consulter. Le club orléanais voulait récupérer la somme de 301.000 euros actuellement saisie par la LFP (Ligue de football professionnel), mais la justice refuse.

En clair, cet argent, prélevé sur les droits télé que l'USO aurait dû percevoir, reste entre les mains de la LFP, en attendant qu'un jugement soit rendu sur le fond dans cette affaire.

L'US Orléans déboutée en appel, en attendant le procès sur le fond

La cour d'appel d'Orléans confirme ainsi la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du 5 mars 2020 et condamne, en plus, l'USO (qui avait fait appel) à verser 2000 euros à la société olympique de Ngor Foot Pro au titre des frais de justice (article 700 du code de procédure civile).

Le litige porte sur une convention signée en 2015 entre les deux parties

Rappelons que le club de Ngor reproche à l'US Orléans de ne pas avoir respecté les termes d'une convention signée en 2015 : selon le club sénégalais, Ngor envoyait de jeunes footballeurs prometteurs à Orléans en échange d'une somme d'argent (40.000 euros par an) et devait également toucher un pourcentage en cas de transfert d'un de ces joueurs (ce qui fut le cas de Yannick Gomis, transféré à Lens puis Guingamp).

En tout, le club olympique de Ngor réclame plus de 550.000 euros à l'US Orléans et a donc saisi le tribunal de commerce d'Orléans en mai 2019. Depuis, la situation financière de l'USO s'est singulièrement dégradée, en raison de la crise sanitaire qui génère une baisse importante des recettes pour les clubs de football et, surtout, de la relégation de Ligue 2 à National en fin de saison dernière.