L'usine Constellium de Biesheim à l'arrêt en raison d'un incendie

L'usine Constellium de Biesheim (Haut-Rhin) a arrêté totalement sa production vendredi 23 octobre pendant plusieurs heures. Des employés ont été évacuéé. Un feu de toiture s'est déclenché ce midi, indique la préfecture du Haut-Rhin, avec une fumée blanche visible. "Il n'y a pas de toxicité". Le feu a été maîtrisé à 14h30.

Il s'agissait d'un feu de poussière d'aluminium dans l'isolation et le bardage des conduits de fumées. Le feu était contenu dans les conduits d'évacuation. Les services d'incendie et de secours du Haut-Rhin ont été engagés, avec 51 pompiers et 12 véhicules d'intervetion. Le préfet du Haut-Rhin a activé le centre opérationnel départemental qui regroupe l'ensemble des services de l'État dans ces opérations. Il n'y a pas de victime.

Constellium, spécialisé dans l'aluminium, emploie 1.400 salariés à Biesheim dans le Haut-Rhin. Le site est classé Seveso.