L'usine de bérets béarnaise Laulhère se dote d'un nouvel atelier à Oloron-Sainte-Marie

Une trentaine d'ouvriers et ouvrières vont pouvoir quitter leurs anciens locaux, trop étroits et sombres, pour s'installer dans un espace plus vaste et lumineux.

Après plus de six mois de travaux, l'usine béarnaise de fabrication de bérets Laulhère va bientôt pouvoir inaugurer un atelier flambant neuf pour sa rentrée. La maison Laulhère, basée à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, finalise les travaux pour rénover et agrandir les espaces dédiés à la confection et au tricot. Un chantier de 950 000 euros débuté en février, qui doit se terminer autour du 15 octobre.

Un atelier plus grand et lumineux

Une trentaine d'ouvriers et d'ouvrières pourront déménager d'ici un mois dans des locaux plus grands, plus lumineux, et mieux isolés.

Les nouveaux ateliers de la maison Laulhère sont en cours d'aménagement © Radio France - Flore Catala

Celles qu'on appelle "les piqueuses" étaient jusqu'ici installés dans des locaux anciens, donc vétustes : 28 ouvrières dans un espace trop étroit, mal ventilé, et sans fenêtres. "Nous allons avoir un autre atelier qui va être une fois et demie plus grand que celui que l'on a actuellement" explique Pauline Penet, responsable de l'atelier confection qui doit bientôt migrer vers les nouveaux locaux. "Avec de grandes ouvertures et une grande luminosité, ça va nous permettre d'avoir des zones de travail plus espacées et plus nettes".

Un signal optimiste pour la rentrée 2020

De quoi permettre d'améliorer les conditions de travail, de gagner en confort, et donc en productivité. Mais c'est aussi un signal fort et optimiste lancé par la direction de l'usine, afin de repartir confiant pour cette rentrée malgré les difficultés liées à la crise du coronavirus.

En 2020, le chiffre d'affaires de la maison Laulhère est de 10% plus bas que celui de l'année dernière. Mais malgré ce retard, la directrice Rosabelle Forzy veut rester confiante, et tient à instaurer une bonne dynamique grâce à l'ouverture des nouveaux ateliers : "on a envie que ces ateliers soient un signe fort pour nos collaborateurs, nos petites mains, toutes les personnes qui travaillent avec nous. Un signe de la confiance qu'on a dans l'avenir et dans la reprise".

Rosabelle Forzy, la directrice de la maison Laulhère © Radio France - Flore Catala

Avec ces nouveaux locaux rénovés pour accueillir dans les meilleures conditions les travailleurs, l'usine compte bien rattraper le retard accumulé en raison de la crise du coronavirus et du confinement. En 2019, la maison Laulhère a vendu 250 000 bérets, et elle compte bien en faire autant pour 2020.