L’usine Fibre Excellence de Tarascon devant la justice

L'usine Fibre Excellence comparait devant le tribunal correctionnel ce mardi. L'usine de pâte à papier de Tarascon, est poursuivie pour "émission de substance polluante". L’usine installée à Tarascon dans les années 50 et par ailleurs classée "Seveso" en raison de sa dangerosité potentielle, devra également répondre d'"exploitation classée non conforme", "exploitation d'équipement sous pression malgré un contrôle ayant conclu à leur non-conformité" et "exploitation d’une installation classée sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques". Propriété d'une société canadienne et filiale de Asia Pulp and Paper, géant indonésien de la papeterie mondiale, Fibre Excellence est accusée depuis plusieurs années d’émettre de nombreux polluants atmosphériques avec des composants considérés aujourd'hui comme très dangereux : soufre, benzène et certains métaux lourds, sans compter les particules fines, PM10.

90 000 personnes seraient impactées par cette pollution quotidienne

En 2017 le préfet des Bouches du Rhône a bien pris des arrêtés de mise en demeure pour forcer l’industriel à se mettre aux normes.. Sans succès d'où l'ouverture d'une enquête par le Procureur de la République et aujourd'hui ce procès. Pour les six associations et les 130 particuliers qui se sont portés partie civile, la tenue de ce procès est déjà une victoire: "C'est une mobilisation assez forte, assez originale face à une entreprise classée Seveso" précise jean-Luc Moya de l’association Agir pour la Crau, "on ne connait pas l'issue du jugement mais déjà le fait que les plaintes étaient été reconnues, et qu'il y ait eu une instruction, c'est une vraie victoire collective". Un procès qui doit servir d'exemple pour le Docteur Bernard Giral, membre du Collectif des riverains de la pollution de l’usine Fibre excellence "c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui ne bénéficient pas d'une impunité totale par rapport aux autres personnes de la population! Ça protège un petit peu de comportements inadéquats dans les années futures." Le procès doit se tenir jusqu'au 13 octobre.