IMAGES. L'usine Goodyear d'Amiens détruite

SL'usine Goodyear d'Amiens n'existe plus. Les 65 000 m² de bâtiments dédiés jusqu'en janvier 2014 et l pourraient être créés.Sà la fabrication de pneus, ont été complètement démolis par l'entreprise Lhôtellier. Le groupe picard de travaux publics n'a plus qu'à reboucher les dernières fosses présentes sur ce terrain de 280 000 m² et Goodyear sera de l'histoire ancienne.

Le terrain de 280 000 m² est aujourd'hui complètement nu. Lunaire. © Radio France - Elodie Touchais

Une visite de fin de chantier était organisé ce mardi entre le nouveau propriétaire du site, David Taïeb patron du groupe BT Immo et le groupe L'hôtellier chargé de la démolition et qui fête cette année ses 100 ans.

Un chantier supersonique - Paul Lhôtellier

Pour célébrer son centenaire, le groupe a choisi de mettre en avant ses chantiers emblématiques. La destruction de l'usine Goodyear en est un explique Paul Lhôtellier. " C'est un chantier supersonique", réalisé en huit mois et qui a nécessité aussi des moyens importants. "Une unité de concassage" a été carrément installée sur le site pour transformer "les énormes blocs de béton en granulats, bons pour être recyclés" détaille le PDG du groupe.

Une nouvelle entreprise est prête à émerger

Une nouvelle page va désormais pouvoir s'écrire confirme Dabid Taïeb. Le propriétaire du terrain et promoteur immobilier préconise encore quelques semaines de patience mais il assure qu'une entreprise " française, de logistique pour du e-commerce" va très prochainement s'installer. " C'est signé et définitif" promet le promoteur immobilier qui refuse encore de dévoiler le nom du futur occupant des lieux.

Le permis de construire pour un "entrepôt logistique" est validé et affiché à l'entrée du parking. © Radio France - Elodie Touchais

Avec l'arrivée de cette nouvelle entreprise sur la zone industrielle nord d'Amiens, jusqu'à 200 emplois pourraient être créés.

Selon les informations de France Bleu Picardie, l'entreprise showroomprivé.com devrait s'installer sur l'ancien site Goodyear.