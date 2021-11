L'usine Satys ne pourra pas s'installer à Marignane

L'usine Satys, classée Seveso, ne s'installera finalement pas à Marignane. Les opposants au projet obtiennent gain de cause ce lundi matin.

A l'appel de plusieurs collectifs et associations, 550 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Marignane, ce samedi matin.

C'est une victoire pour la mairie de Marignane et les collectifs d'habitants. L'usine Satys, classée Seveso, ne s'installera pas dans la ZAC des Florides. Martine Vassal, présidente de la Métropole, donne gain de cause au maire Eric Le Dissès et aux collectifs d'habitants, mobilisés depuis début octobre contre ce projet d'installation prévu pour 2022.

Spécialisée dans le traitement des surfaces pour l'aéronautique, l'usine Satys utilise des produits dangereux comme du Chrome VI et de l'acide chlorhydrique, ce qui explique l'inquiétude des habitants avec en tête, par exemple, la pollution des eaux par l'usine Protech Métaux Arenc (PMA) dans le quartier des Aygalades à Marseille (15e).

à lire aussi Le maire de Marignane assure qu'il n'y aura pas de nouvelle usine classée Seveso dans sa commune

Eric Le Dissès, maire de Marignane, refusait de signer le permis de construire de cette usine, et se félicite de cette victoire. "À partir du moment où c'est classé Séveso, on dit non."