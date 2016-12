Pétards et feux d'artifice interdits pour les particuliers du Var le soir du Nouvel An

Le préfet du Var interdit l'utilisation de toutes les catégories de pétards et de feux d'artifices dans toutes les communes du Var jusqu'au 3 janvier. S'en servir pourrait "entraîner des désordre et créer des mouvements de panique".

Le Nouvel An dans le Var se fêtera sans pétards ni feux d'artifices à la maison : le préfet du Var a déposé un arrêté pour les interdire jusqu'au 3 janvier dans toutes les communes du département. Leur utilisation pourrait créer des "désordres et des mouvements de panique" dans un contexte de tension et d'état d'urgence.

L'interdiction concerne toutes les catégories. Il existe quatre catégories de pétards et de feux d'artifice, classés selon leur degré de dangerosité de C1 à C4.

L'interdiction vaut pour tous les particuliers, mais les feux d'artifices des communes auront bien lieu.