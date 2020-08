L'Yonne n'est pas épargnée par les attaques contre des chevaux

Une attaque contre un cheval a eu lieu à Montholon (Yonne) dans l'Aillantais dans la nuit de lundi à mardi. Un propriétaire alerté par les aboiements de son chien a surpris deux individus armés de couteaux. Ils ont pris la fuite après avoir porté plusieurs coups. Les blessures sont heureusement superficielles.

Appel à la vigilance

La gendarmerie appelle les propriétaires de chevaux à la vigilance. "Le ranch de l'espoir" à Villefranche Saint- Phal signale aussi l'agression de deux poneys par deux hommes en début de semaine armés de couteaux, ainsi que d'un membre de l'équipe qui a été blessé lorsqu'il les a mis en fuite.

Une vingtaine de juments, étalons, poneys et ânes ont été sauvagement mutilés ces derniers mois, un peu partout en France. Plusieurs attaques du même genre ont eu lieu depuis le mois de février. Un cheval en Moselle, un autre en Vendée, une jument dans le Puy-de-Dôme, une pouliche dans l'Aisne et un poney dans la Somme ont été tués. Les deux derniers cas en date, lundi 24 août, ont été recensés en Eure-et-Loir et dans les Deux-Sèvres.

Une recrudescence de cruauté

La Fédération française d'équitation a annoncé la semaine dernière, "face à la série d'actes de cruauté envers des équidés sur l'ensemble du territoire", qu'elle se portait partie civile aux côtés des propriétaires de chevaux, poneys et ânes qui ont été tués ou mutilés ces derniers mois. Les enquêteurs n’écartent aucune piste, y compris la thèse du rituel satanique.