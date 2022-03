Deux ans après la vidéo, L214 convoque l'abattoir de la Sobeval au tribunal de Périgueux

Les images tournées fin 2019 et publiées en 2020 avaient suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux notamment. Deux ans plus tard, un procès est prévu ce vendredi 4 mars au tribunal correctionnel de Périgueux. L'association L214 accuse l'abattoir de la Sobeval situé à Boulazac de mauvais traitement et d'abattage sans précaution pour lui éviter de souffrir.

A l'époque, un militant de l'association L214 avait filmé illégalement l'intérieur de l'abattoir. Sur ces images, on voit des veaux qui semblent encore conscients juste avant la mise à mort. La justice avait ouvert une enquête et la Procureure de la République de Périgueux avait décidé de classer l'affaire sans suite car l'abattoir s'était mis en conformité.

L'association L214 n'est pas d'accord avec cette décision car pour elle, s'il y a eu un jour des manquements, il faut que l'abattoir soit condamné. C'est pour cela qu'elle utilise cette procédure particulière de la citation directe qui permet de saisir la justice directement. Pour engager cette procédure, L214 a dû verser en septembre dernier 5.000 euros au tribunal.