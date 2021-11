La Bac Nord de Marseille saisit un millier de cartouches de cigarettes de contrebande

L'opération se déroule dans la matinée de mercredi, lors d'un banal contrôle routier sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. Les policiers de la Bac Nord découvrent plus de 1.200 cartouches de cigarettes dans un camion de livraison aux couleurs des magasins "But".

Du flair et un joli coup pour les policiers de la Bac Nord de Marseille. Ils viennent de saisir plus de 1.200 cartouches de cigarettes de contrebande. "La valeur à la revente est estimée à 75.000 euros", confie Rudy Manna, du syndicat Alliance dans les Bouches-du-Rhône, joint par France Bleu Provence.

Le nez des policiers lors d'un contrôle routier

L'opération a lieu mercredi matin lors d'un banal contrôle routier sur l'autoroute A7 en direction de Marseille. Un équipage de police de la Bac Nord observe un chauffeur qui semble agité et inquiet au volant d'un camion de livraison estampillé des magasins "But". Après avoir fait sortir le véhicule de l'autoroute, les fonctionnaires procèdent au contrôle d'identité de l'individu et découvrent la marchandise dont on ignore encore l'origine et la destination.