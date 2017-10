La bagarre tourne mal à Saint-James : un jeune manchois mis en examen

Un jeune breton de 24 ans en soins intensifs au CHU de Caen depuis dimanche, suite à une bagarre qui a mal tourné à l'issue d'une soirée étudiante à Saint James dans le sud Manche. Un manchois d'une vingtaine d'années a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Un jeune breton de 24 ans, un habitant de Fougères, est en soins intensifs depuis dimanche au CHU de Caen, suite à une bagarre qui a mal tourné à l'issue d'une soirée étudiante à Saint-James dans le sud Manche.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux jeunes hommes se retrouvent à Saint-James dans la même soirée étudiante, dans la salle Le Conquérant..Après une première altercation, ils se croisent en marge de la fête sur le parking. Une bagarre éclate, des coups sont échangés. Un des garçons tombe à terre. Un jeune homme de Fougères, retrouvé inanimé vers 5h 30 du matin. il est depuis hospitalisé en soins intensifs au CHU de Caen. Les organisateurs de la soirée avaient lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Mis en examen pour violences volontaires

L'auteur présumé des coups, un habitant de Saint-James âgé d'une vingtaine d'années, inconnu des services de police, a été interpellé et mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Il a reconnu les faits et l'état d'ivresse, une circonstance aggravante précise le Procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe. Il a été placé sous contrôle judiciaire et encourt jusqu'à cinq ans de prison..

Mais les suites de l'affaire dépendront évidemment de l'état de la santé de la victime, qui a ce jour n'est pas stabilisée.