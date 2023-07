La baignade déconseillée à cause du risque de baïnes ce week-end en Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier, appelle les personnes qui fréquentent les plages charentaises-maritimes à la plus grande vigilance. Un risque très élevé pour les baïnes est confirmé ce samedi 15 et dimanche 16 juillet (5 sur une échelle de 5) sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine.

En Charente-Maritime, cinq communes sont particulièrement concernées : Le-Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et Les Mathes. La baignade est déconseillée dans les communes concernées par le phénomène des baïnes. Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence.

Principaux conseils pour se baigner en toute sécurité :