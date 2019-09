La Balagne, solidaire, inaugure le premier Frigo Solidaire de Corse.

C’est un très bel exemple de solidarité. C’est aussi un bon moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire. A Lisula, le premier Frigo Solidaire de Corse propose à celles et ceux qui ont faim de se restaurer, en toute discrétion.

Protégé et accessible, le Frigo Solidaire est prêt à accomplir sa mission

Le frigo fonctionne grâce à la Fabrique Citoyenne de l'Isula qui a repéré le concept sur continent et qui s'est démenée pour obtenir les moyens d'en acquérir un. Pour cela, une cagnotte en ligne a été lancée. Trente-trois donateurs ont été sensibles à l’initiative. Les mille trois cent euro nécessaire à l’acquisition ont été réunis. La machine était lancée. Reste à la réceptionner, l’installer et l’alimenter …. Et visiblement, ça marche !!!

Protégé des intempéries par un caisson en bois, sa vitrine laisse déjà apparaître des aliments déposés par des particuliers, avant même son inauguration officielle.

« Ce frigo solidaire, c’est un petit plus pour le quotidien de ceux qui sont dans le besoin, ca ne remplace pas le travail des associations » lâche Maryline Denis-Casta, la Directrice du centre social de Lisula

A l'origine de la présence du Frigo Solidaire, les animatrices ( à gauche ) et la directrice du centre social ( à droite ) © Radio France - Didier Arnoux

A l'origine de l'initiative, il y a Lou Hubert, animatrice au centre social et pleine d'espoir

Ce Frigo solidaire de Balagne, le premier de Corse est donc autant un geste de solidarité qu’un bon moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Au niveau mondial, un quart de la nourriture produite est jetée sans avoir été consommée.