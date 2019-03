La Balme-de-Sillingy : six mois avec sursis pour avoir visé des enfants avec un pistolet à billes devant l'école

Il avait sorti un pistolet à billes et visé des enfants le 25 janvier dernier aux abords de l'école de la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie). Un homme de 40 ans a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis pour violences avec arme par le tribunal correctionnel d'Annecy.

Il nie avoir visé volontairement les enfants

Vêtu de noir et de vêtements de protection bon marché - genouillères et protège-tibias- cet habitant de la commune avait actionné la gâchette de son pistolet de type Airsoft, réplique très ressemblante d'un colt 45, à quatre reprises. Adoptant des postures de tir, il avait également visé voiture, un balcon et un magasin.

Interpellé rapidement, l'enquête avait révélé que son arme n'était pas chargée.

Devant le tribunal, cet ancien agent immobilier dont la santé mentale a basculé après un an et demi et "pas mal d'abus" à Bali a nié avoir voulu faire peur aux enfants, mais qu'ils se sont "retrouvés dans son champ de tir en passant par là".

Adepte des théories du complot

Main droite sur la hanche, il a expliqué avec une voix qui porte, un air supérieur, et le plus grand des sérieux "être en train de s’entraîner en prévision...de l'apocalypse à venir".

Adepte des théories farfelues, il a livré sur un plateau au tribunal le champ lexical du parfait complotiste, de Rockefeller à Rothschild en passant par la CIA, disant connaitre "des choses dangereuses, des dossiers classés X" bientôt révélés sur son blog, comme par exemple "que tous les suisses obéissent à une secte".

Son avocat, logiquement, a plaidé l'abolition totale du discernement. Sans succès. Sa condamnation à six mois de prison avec sursis s'accompagne d'une mise à l'épreuve avec obligation de soins pendant deux ans, ainsi que l'interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. Il est donc libéré après un mois et demi de détention provisoire.