La bamboche c'est reparti : les gendarmes mayennais confrontés à une recrudescence des tapages nocturnes

L'envie de faire la bamboche, de mettre la musique à fond, on peut le comprendre après plus d'un an de crise sanitaire. Mais ça peut être très dérangeant pour des voisins qui s'étaient habitués au silence. Depuis quelques jours, avec la fin des restrictions sanitaires, la gendarmerie de la Mayenne constate une augmentation des tapages nocturnes, un peu partout dans le département. Une douzaine d'interventions, rien que ça, dans la nuit de samedi à dimanche dernier dont quatre à Château-Gontier-sur-Mayenne : des soirées privées, aucun incident à signaler, les gendarmes ont réussi à y mettre fin dans le calme. Le montant d'une amende pour tapage nocturne est de 68 euros si l'auteur des troubles règle l'amende immédiatement.

Le tapage est dit nocturne quand il est commis entre 22 heures et 7 heures du matin, "provoquée par une personne, un animal ou un objet", et que le voisin est conscient de gêner mais ne prend aucune mesure. Un tapage nocturne est une infraction sanctionnée par l’article R.1334-31 du code de la santé publique. "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé."