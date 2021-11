La Banque Alimentaire de Drôme Ardèche a besoin de bénévoles pour assurer sa collecte annuelle

La banque alimentaire de Drôme-Ardèche a besoin de 70 bénévoles pour assurer sa grande collecte du dernier week-end de novembre sur les secteurs de Valence et Romans-sur-Isère (Drôme). Chaque année dans nos deux départements se sont 15 à 18 mille personnes qui reçoivent cette aide alimentaire.

Il manque 70 bénévoles pour assurer la collecte annuelle de la Banque Alimentaire dans les secteurs de Valence et Romans. Le président et la chargée de communication de la Banque Alimentaire 26-07 lancent un appel à toutes les bonnes volontés

La collecte annuelle de la Banque Alimentaire est essentielle. Elle permet en Drôme-Ardèche de récolter en moyenne 150 à 160 tonnes de denrées. Cela ne représente environ que 15 % de la quantité totale de nourriture distribuée puisque près de mille cent tonnes d'aide alimentaire sont données chaque année chez nous. Mais cette aide supplémentaire permet de ne pas avoir de "rupture" dans la distribution tout au long de l'année et elle permet de collecter des produits spécifiques qui ne sont pas apportées par l'aide européenne ou les industriels locaux de l'agro-alimentaire.

Mais pour que cette collecte soit la plus efficace possible il faut avoir des bénévoles présents dans les 200 magasins qui acceptent de participer. En tout, ce sont donc deux mille personnes qui sont nécessaires sur les trois jours que dure cette collecte ( 26 / 27 et 28 novembre).

Des lycéens des joueurs de foot, de basket, ou encore des scouts sont déjà inscrits pour donner de leur temps, mais il manque encore prés de 70 volontaires. La Banque Alimentaire cherche des personnes pour tenir des points de collecte essentiellement pour la journée du samedi 27/11 sur les secteurs de Valence, Portes-lès-Valence et Romans-sur-Isère.

Les bénévoles doivent être disponible deux heures, ou davantage s'ils le souhaitent. Pour s'inscrire il suffit de téléphoner à la Banque Alimentaire de Valence au 04 75 57 37 05 ou d'envoyer un mail à : ba-07-26@wanadoo.fr pour proposer son aide.